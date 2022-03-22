لعرض أحدث التطورات.. انطلاق المؤتمر العالمي السابع لطب طوارئ الأطفال

وأردف: قسم طب الطوارئ بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، يستقبل 140 ألف مريض سنويًا، والعديد من مرضانا في حالة ما قبل وما بعد زراعة القلب والرئة والكلى والكبد، والبعض الآخر في مراحل مختلفة من العلاج الكيميائي، بينما العديد من المرضى يعاني من أمراض استقلابية وخلقية نادرة، وكما هو معلوم يجب أن يكون مقدم رعاية حالات الطوارئ مؤهلًا وذا كفاءة.