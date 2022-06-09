لعشاق الهدوء والاسترخاء.. "غوڤالي" وجهة جديدة للسياحة الجبلية بموسم جدة

وتتميز المنطقة بالنسيم ‏العليل على مدار العام، ونسبة الرطوبة المنخفضة؛ حيث تم بناء وتجهيز المساحة الخاصة بالفعالية بأرضية مفروشة بالحصى الصغيرة "جرافيل" لتعطي الطابع الريفي الجبلي؛ بالإضافة لممرات المشاة، وممرات ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم بناء مرافق الفعاليات على مساحة 10,000 متر مربع، وتم الحفاظ على 20,000 متر مربع كمساحة تطويرية للمراحل القادمة التي جار دراستها بناء على الزيادة في أعداد الزوار.