لقاء سعودي أوروبي يناقش السبل الحديثة في استثمارات الإبل وصناعاتها المختلفة

وقال مدير الاستثمار في نادي الإبل محمد اليامي: إن قطاع الإبل حقق مؤخرًا إنجازات كبيرة، عكست جانبًا منها أرقام مهرجان الملك عبدالعزيز الدولي للإبل، بتنافس أكثر من 40 ألف متن من نوادر الإبل، ومشاركة ألفي مالك في المنافسة على جوائز المهرجان البالغة 250 مليون ريال؛ ممّا خلق حراكًا كبيرًا في الأسواق، وأوجد فرصًا سانحة للاستثمار في هذا القطاع الذي يبلغ حجمه 50 مليار ريال داخل المملكة.