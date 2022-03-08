لقاء مفتوح لمناقشة مشروع "حاضنة فنون الطهي" بالرياض

وتطرّق اللقاء إلى توضيح الفرق بين مفهوم الحاضنة والمُسرعة، حيث الأخيرة هدفها تسريع نمو المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، وترتكز على معايير مُعينة من ناحية سنوات المشروع وأرقام المبيعات، وتأخذ في الغالب ثلاثة أشهر أو أقل، فيما تهدف الحاضنة -التي تمتد لمدة ستة أشهر وأكثر- إلى دعم وتطوير المنشآت الصغيرة جداً ذات المبيعات القليلة، وإنشاء مشاريع لأفراد ورواد أعمال مهتمين، بجانب توجيه أصحاب الأفكار والمفاهيم الحديثة في القطاع.