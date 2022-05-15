لقلة الرواتب وتأخيرها.. "الهويريني": شركات النظافة حولت عمالها لمتسولين

وتضيف الكاتبة: "ما يُؤلم أكثر، أن تلك العمالة بسبب قلة الرواتب وتأخيرها استمرأت التسوّل وتركت عملها المناط بها! فيطيلون الوقوف عند إشارات المرور بدعوى التنظيف وجمع النفايات، إلا أن المقصد الحقيقي هو التسوّل، وهذا يعود بلا شك لسوء الرقابة عليهم من قبل المشرفين. وهو ما ينبغي الالتفات له بتوظيف سعوديين للإشراف عليهم بدلاً من إشراف العمالة الوافدة ممن يتغاضون عن بعض مسؤولياتهم!".

إشراك السكان

وتطالب "الهويريني" بإشراك السكان في حل المشكلة، وتقول: "لمزيد من ضبط الأمر؛ ينبغي إشراك السكان وحثهم على التواصل مع البلدية سواء للإبلاغ عن سوء النظافة في الشوارع أو الشكوى من إهمال عمال النظافة، مع ضرورة التغيير الدوري لمواقعهم، ومكافأة المخلصين وردع المتخاذلين؛ لتبقى المدن نظيفة كما تريد القيادة وكما يليق بالسكان".