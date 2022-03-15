للاستفادة من منظومة الخدمات.. رئاسة المسجد النبوي تطلق "بصمة وصول"

أطلق مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، اليوم، مبادرة بصمة وصول" التي أطلقتها الوكالة المساعدة للاتصال والشؤون الإعلامية، مواكبةً للتطور التقني والإعلامي الذي يشهده المسجد النبوي وتفعيل ذلك من خلال تمكين زائري المسجد النبوي من الاستفادة من منظومة الخدمات المقدمة فيه وتسهيل الوصول إليها والتعرف عليها من خلال المنصات الإعلامية لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.