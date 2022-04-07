للتخفيف على المرضى.. مستشفى الملك فيصل بمكة يستحدث وحدة رعاية تلطيفية

ويقوم مفهوم الرعاية التلطيفية، على أنه نوع من أنواع الرعاية الصحية التي تقدم للمريض وللقائمين على رعايته من ذويه؛ بهدف الحد أو التخفيف من معاناتهم في مواجهة المرض. ويهدف إلى تخفيف المعاناة الجسدية والنفسية للمريض، وتحسين جودة الحياة؛ ليعيش المريض بكرامة مع استطاعته الاعتماد على نفسه قدر المستطاع ودعم الأسرة نفسيًّا واجتماعيًّا أثناء رحلة المرض، وبعد وفاة المريض -لا قدر الله- وتقديم خدمة المريض بفريق متعدد التخصصات.