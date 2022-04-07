للتخفيف على المرضى.. مستشفى الملك فيصل بمكة يستحدث وحدة رعاية تلطيفية

استحدث مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، وحدة الرعاية التلطيفية؛ لتخفيف معاناة المرضى الجسدية والنفسية، وتحسين جودة الحياة؛ إذ يتم تقديم الخدمة للمرضى من قِبَل فريق متعدد التخصصات مكون من: (أطباء، وتمريض، وصيادلة، وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين، وتغذية، وعلاج طبيعي)، وغيرها من التخصصات حسب احتياج المرضى.
ويقوم مفهوم الرعاية التلطيفية، على أنه نوع من أنواع الرعاية الصحية التي تقدم للمريض وللقائمين على رعايته من ذويه؛ بهدف الحد أو التخفيف من معاناتهم في مواجهة المرض. ويهدف إلى تخفيف المعاناة الجسدية والنفسية للمريض، وتحسين جودة الحياة؛ ليعيش المريض بكرامة مع استطاعته الاعتماد على نفسه قدر المستطاع ودعم الأسرة نفسيًّا واجتماعيًّا أثناء رحلة المرض، وبعد وفاة المريض -لا قدر الله- وتقديم خدمة المريض بفريق متعدد التخصصات.
وتقدم الرعاية التلطيفية للأفراد من كل الأعمار المصابين بمرض خطير أو يهدد الحياة مثل: (السرطان، الأمراض العصبية المستعصية، الخرف، ألزهايمر، مرض باركنسون، السكتة الدماغية، الفشل الكلوي، الفشل الكبدي والتشمع، أمراض القلب المزمنة، أمراض الرئة المستعصية، التليف الكيسي، اضطرابات نخاع العظم والدم التي تتطلب زراعة الخلايا الجذعية، وأخيرًا نقص المناعة المكتسب).