للتخفيف عن المرضى.. "المرشد" يقترح يومًا مجانيًا في المستشفيات الخاصة

وفي مقاله "يوم مجاني أسبوعي في المستشفيات الخاصة" بصحيفة "اليوم"، يقول المرشد: "أعمال الخير لا تتوقف عند عمل معين أو مكان محدد، وهي ليست محصورة ببناء المساجد أو دعم الأيتام أو الأضاحي أو إفطار صائم وغيرها مما اعتدنا عليه من أعمال البر والإحسان التي توارثناها كابرًا عن كابر، وهي بلا شك أعمال عظيمة جليلة تورث صاحبها خيري الدنيا والآخرة، ولكن هناك أعمالًا خيرية كبيرة لا نلقي لها اهتمامًا برغم حاجة الناس إليها بسبب عدم تعودنا على تلك النوعية من الأعمال الصالحة، وهي كثيرة ولكن سأذكر موضوعًا واحدًا يتعلق بصحة الناس وما يعتريهم من أمراض وعلل تستوجب الوقوف معهم والرفع من معاناتهم قدر المستطاع بحكم أن تكاليف الكشف وما يتبعه من فحوصات وأشعة وتحاليل وغيرها مكلفة جدًا لا يقدر عليها ذوو الدخل المحدود، ولذلك فإن القيام بهذا العمل الخيري أو المساهمة فيه من أعظم الأمور لأنها تفريج عن كربة مسلم".