للتوعية بخطرها.. المملكة تشارك باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

يحتفي العالم غدًا باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف الـ26 من يونيو كل عام، تحت شعار #الرعاية_خلال_الأزمات؛ حيث يسلط الضوء على تحديات المخدرات القائمة والناشئة التي تؤثر على دول عديدة من خلال الأزمات الصحية والإنسانية.