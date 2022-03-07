"للحاضر والمستقبل"... "التحول الوطني" يطلق تقرير إنجازات 2021

وعبر الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون في كلمته عن فخره بالنجاحات التي حققها البرنامج في المرحلة الأولى (2016م-2020م)، كما أبدى تطلعه للمرحلة الثانية من دفع عجلة الإنجاز (2021م-2025م)، حيث يعمل برنامج التحول الوطني بخبرة أوسع وطموح أكبر، كما أشاد بأبرز الإنجازات التي أُضيفت إلى سجل المملكة العربية السعودية الزاخر في 2021، من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني، ومن ذلك تحقيق إنجاز غير مسبوق من قبل المؤسسة العامّة لتحلية المياه المالحة بتسجيل رقمٍ قياسيّ لأقلّ محطة تحلية استهلاكًا للطاقة في العالم، في إنجازٍ لاحق لتحقيقها أعلى طاقة إنتاجية للمياه المحلاة في العالم، وفي القطاع العدلي أتمَّ مشروع رقمنة الثروة العقارية ضمن مبادرات برنامج التحوّل الوطني رقمنة أكثر من 72 مليون وثيقة عقارية بنهاية عام 2021، من خلال معامل رقمنة مركزية هي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، كما سجلت أرقام التطوع في المملكة ارتفاعًا متزايدًا على مدى السنوات، إذ تجاوزت أعداد المتطوعين والمتطوعات في المملكة 484 ألف متطوع في 2021، توِّجت تلك الجهود بالاحتفاء بالفائزين في الدورة الأولى من الجائزة الوطنية للعمل التطوعي، والعديد من الإنجازات الأخرى التي وثقها تقرير (تحولٌ وطنيّ للحاضر والمستقبل).