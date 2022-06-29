للحد من الهدر الغذائي.. "التحول الوطني" يبرم مذكرة تفاهم مع "الحبوب "

وقّع برنامج التحول الوطني، اليوم، مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للحبوب ومؤسسة عالم صافولا؛ للحد من الهدر الغذائي في المملكة، وإشراك القطاع غير الربحي في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً ضمن أهداف برنامج التحول الوطني الساعية إلى تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتفعيل دور هذا القطاع بصفته شريكًا تنمويًا، وركيزةً من ركائز البُنية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومساندًا هامًّا لمنظومة الدعم الحكومي، ومصدرًا للوظائف لأبناء الوطن وبناته.
وتضمّنت المذكرة العمل على برنامج مخصص لإطلاق حملات توعوية للحد من الفقد والهدر في الغذاء يتم تنفيذها في عام 2022م، بهدف توعية جميع شرائح المجتمع المستهدفة لرفع مستوى الوعي وإدراك خطورة الفقد والهدر في الغذاء.
ويخطط برنامج "نقدرها"، أحد برامج مؤسسة عالم صافولا، إلى إطلاق حملات توعية مجتمعية تستهدف بشكل أساسي قطاع الأسر والمنازل في المملكة، وذلك في موسم عيد الأضحى المبارك وموسم الحج وعلى مدار العام.
يُذكر أن برنامج التحول الوطني يهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي من خلال العمل على أربعة أهداف استراتيجية ممكنة للقطاع غير الربحي، وهي: دعم نمو القطاع غير الربحي، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق، وتعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية، وتشجيع العمل التطوعي.
ويهدف البرنامج أيضًا إلى استدامة الموارد الحيوية وتحقيق الأمن الغذائي والتنموي من خلال عدد من المبادرات النوعية، من ضمنها مبادرة الحد من الفقد والهدر من الغذاء في المملكة، التي تعمل عليها المؤسسة العامة للحبوب.
وتنشط "مؤسسة عالم صافولا" في مجال التنمية الاجتماعية والمجتمعية وتتبنى وترعى العديد من البرامج والمبادرات المجتمعية، من بينها برنامج "نقدرها".