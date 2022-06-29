للحد من الهدر الغذائي.. "التحول الوطني" يبرم مذكرة تفاهم مع "الحبوب "

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً ضمن أهداف برنامج التحول الوطني الساعية إلى تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتفعيل دور هذا القطاع بصفته شريكًا تنمويًا، وركيزةً من ركائز البُنية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومساندًا هامًّا لمنظومة الدعم الحكومي، ومصدرًا للوظائف لأبناء الوطن وبناته.