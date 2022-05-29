للرجال والنساء.. خدمات "الأحوال" المتنقلة في 31 موقعًا بالمملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم، بتقديم الخدمة للنساء في ثانوية ساق.. ويوم الاثنين في بلدية محافظة عنيزة، وثانوية الفويلق، وثانوية الخنساء ببريدة، وللرجال في بلدية البصر ببريدة، ومتوسطة ابن صالح بعنيزة.. ويوم الثلاثاء في مستشفى الملك سعود بعنيزة، وفرع وزارة المالية ببريدة، وفرع الهيئة العامة لعقارات الدولة ببريدة، وللنساء في جمعية فتاة البدائع، والثانوية الثلاثين ببريدة.