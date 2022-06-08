للسنة الثالثة على التوالي.. جامعة محمد بن فهد ضمن أفضل ١٠٠٠ جامعة عالمية

واصلت جامعة الأمير محمد بن فهد، سلسلة إنجازاتها الأكاديمية لهذا العام، بعد أن حققت إنجازًا جديدًا بدخولها لقائمة أفضل 1000 جامعة عالمية للسنة الثالثة على التوالي؛ وفق تصنيف (كيو إس QS) العالمي للجامعات؛ حيث حققت هذا العام المركز من ٦٥١- ٧٠٠، بعد أن كانت في العام الماضي من ٧٠١- ٧٥١ من بين أفضل ١٠٠٠ جامعة على مستوى العالم.