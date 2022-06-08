للسنة الثالثة على التوالي.. جامعة محمد بن فهد ضمن أفضل ١٠٠٠ جامعة عالمية

واصلت جامعة الأمير محمد بن فهد، سلسلة إنجازاتها الأكاديمية لهذا العام، بعد أن حققت إنجازًا جديدًا بدخولها لقائمة أفضل 1000 جامعة عالمية للسنة الثالثة على التوالي؛ وفق تصنيف (كيو إس QS) العالمي للجامعات؛ حيث حققت هذا العام المركز من ٦٥١- ٧٠٠، بعد أن كانت في العام الماضي من ٧٠١- ٧٥١ من بين أفضل ١٠٠٠ جامعة على مستوى العالم.
ويأتي هذا الإنجاز بعد أن دخلت الجامعة قبل فترة وجيزة قائمة أفضل ٢٠٠ جامعة حول العالم في تصنيف التايمز للمرة الثانية.
ويُعد تصنيف QS World University Rankings الذي يصدر عن شركة (Quacquarelli Symonds) البريطانية المتخصصة في التعليم العالي، من أهم ثلاثة تصنيفات للجامعات حول العالم، ويعتمد معايير تعكس نوعية الجوانب التعليمية والبحثية، وتأثير الجامعة في الحيزين المحلي والعالمي.
وتأتي هذه الإنجازات المتتالية في الوقت الذي تبذل فيه الجامعة جهودها الكبيرة لمواكبة وتطبيق أهم المعايير العالمية في العملية الأكاديمية؛ حيث تم تحقيق هذه الإنجازات من خلال حرص الجامعة على تكثيف جهودها لتطوير برامجها ومرافقها وتحسين جودتها الأكاديمية.
من جانبه أكد رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، أن هذه الإنجازات المتتالية التي حققتها الجامعة، تأتي نتيجة للدعم الكبير الذي يلقاه قطاع التعليم الجامعي والأهلي على وجه الخصوص من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز قدرات الجامعات السعودية وتحقيقها هذه النتائج على المستوى العالمي.
وقدّم "الأنصاري" التهنئة والشكر لرئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن محمد بن فهد، على دعمهما ومتابعتهما لخطط الجامعة الاستراتيجية وحرصهما على تحقيق أهدافها.
وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود الجامعة في تعزيز أدوارها المتعددة في دعم التنمية المستدامة، والذي ينعكس بشكل كبير على المخرجات والخدمات التي تقدّمها الجامعة؛ مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود الجامعة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والتي ركّزت على البحث العلمي والاعتمادات الأكاديمية والتصنيفات العالمية.