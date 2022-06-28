للعام الثاني على التوالي.. "الجوف" ضمن مصاف الجامعات العالمية في تصنيف QS2023

ونوه رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع خلال استقباله اليوم فريق التصنيفات الدولية في الجامعة وتسلمه درع وشهادة التصنيف الدولي QS, بما توليه القيادة الحكيمة من دعم غير محدود لقطاع التعليم في المملكة أسهم في تحقيق الجامعة لهذا المنجز، وبمتابعة من قِبل سمو أمير منطقة الجوف ومعالي وزير التعليم، مؤكدًا أن الجامعة ماضية في تعزيز المكانة التي وصلت إليها، والعمل المستمر لتحقيق مكتسبات أكبر في جميع المجالات تلبية لطموحات ورؤية القيادة لقطاع التعليم في المملكة ضمن رؤية 2030.