للعام الثاني.. 3 فتيات ووالدتهن يُحَوّلن حي "الوعد" بمحايل إلى مزار رمضاني

وأضفن: لنجاح التجربة العام الماضي، والتي حظيت بإشادة كبيرة من الجميع؛ كررنا التجربة رمضان هذا العام؛ ولكن في ظروف أفضل بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية ونجاح الدولة -أيدها الله- في التصدي لفيروس كورونا، في إجراء يهدف إلى إدخال البهجة والسرور على زوار المكان، وأكدن أن العمل لا يزال يجري للخروج بأفضل ما يمكن الخروج به، ونثر أكبر قدر من المقتنيات التراثية والأعمال اليدوية التي صنعتها أنامل الأسرة، والتي تحكي جانبًا من الطقوس الرمضانية والزمن الجميل.