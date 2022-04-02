للعام الخامس.. "الزكاة والضريبة والجمارك" تتيح "زكاتي"

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتيح للأفراد إخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و"Apple Pay"، وبطريقة تضمن سرعة ومرونة تنفيذ الخدمة، وأضافت أن الخدمة تُقدمها الهيئة للعام الخامس على التوالي، بعد أن حققت نجاحًا ملفتًا خلال الأعوام الماضية.