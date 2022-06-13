للمرة الأولى في تاريخه وبإجماع الأعضاء.. السعودية تستضيف المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

ويعد المهرجان أحد أهم الملتقيات الإعلامية على المستويَين الإقليمي والدولي نظرًا لتاريخه الممتد إلى ما يقارب الأربعين عامًا. إلى ذلك أكد أعضاء الاتحاد أن اختيار الرياض لإقامة المهرجان يأتي تقديرًا لدور المملكة العربية السعودية الفاعل ونجاحها في إدارة عدد من المناسبات الكبرى على الصعيدَين الإقليمي والعالمي في المجالات كافة، منها المجال الإعلامي، التي كان آخرها نجاح استضافة الجمعية العمومية للاتحاد في شهر نوفمبر الماضي، واستضافت الرياض خلالها مئات من الإعلاميين العرب والأجانب.