للمرة الثالثة.. "ولادة مكة" على عرش مستشفيات "الصحة" في "وازن"

حقق مستشفى الولادة والأطفال، عضو تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي على مستوى وزارة الصحة في برنامج وازن ضمن فئة مستشفيات الولادة والأطفال بالمملكة.
من جهته، كشف المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور هلال المالكي، أن المستشفى حقق عدة نجاحات واعترافات على مستوى وزارة الصحة خلال الفترة الحالية، وذلك بفضل الله، ثم بتكاتف جميع منسوبي المستشفى الذين عزموا على تحقيق رؤية ورسالة المستشفى.
وأوضح "المالكي"، أن المستشفى حقق المركز الأول على مستوى مستشفيات وزارة الصحة ببرنامج وازن خلال الربع الرابع من عام 2021م ضمن تقييم برنامج وازن للربع الرابع لعام ٢٠٢١م من خلال تقييم شامل للخدمات التي تقدم بالمستشفى والتي حرص على إبرازها جميع العاملين والتي في ضوئها تحقق ما نصبو اليه جميعًا.
وأشار إلى أن مستشفى الولادة والأطفال يعد أكبر مستشفى متخصص في المنطقة ويستقبل المراجعين من داخل مكة المكرّمة وخارجها لتنوع التخصصات الصحية في مجال النساء والأطفال، كما يوجد عدد من المراكز المتخصصة والدقيقة، وهي: مركز أم القرى للقلب، ومركز التثقيف الصحي، ومركز اضطرابات النمو والسلوك، واستحداث عدد من الأقسام الدقيقة، وهي: قسم مناظير الجهاز الهضمي للأطفال، وقسم أورام الأطفال، ووحدة العقم بالمستشفى .
وبيّن "المالكي"، أن ما يحظى به المستشفى من دعم لا محدود من قِبل التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة ومن قِبل وزارة الصحة لهو دليل واضح على تنوع الخدمات الصحية بالمستشفى، فهو يزهر بالكفاءات الطبية في جميع التخصصات التخصصية في مجال النساء والأطفال وكلنا سعداء بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل الله، ثم بتكاتف الجهود من جميع العاملين، وبدورنا نقول لجميع العاملين بالمستشفى: شكراً على جهودكم وأدائكم المميز في تحقيق النجاح ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله.
كما أفاد مشرف برنامج وازن بمستشفى الولادة، محمد المالكي، أن وزارة الصحة اعتمدت برنامج وازن الذي يهدف إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، وإعداد التقارير عن نتائج أداء أكثر من مائة مستشفى حول المملكة، في سبيل مراجعة وتحسين الأداء، وعكسها لأصحاب القرار، إضافة إلى دعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية وفق المؤشرات؛ لضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها، ومشروعاتها المعتمدة.