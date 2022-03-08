للمرة الثالثة.. "ولادة مكة" على عرش مستشفيات "الصحة" في "وازن"

وأشار إلى أن مستشفى الولادة والأطفال يعد أكبر مستشفى متخصص في المنطقة ويستقبل المراجعين من داخل مكة المكرّمة وخارجها لتنوع التخصصات الصحية في مجال النساء والأطفال، كما يوجد عدد من المراكز المتخصصة والدقيقة، وهي: مركز أم القرى للقلب، ومركز التثقيف الصحي، ومركز اضطرابات النمو والسلوك، واستحداث عدد من الأقسام الدقيقة، وهي: قسم مناظير الجهاز الهضمي للأطفال، وقسم أورام الأطفال، ووحدة العقم بالمستشفى .