للمرة الثانية .. أسرة "الدوسري" تناشد حل لغز اختفاء ابنها منذ عامين

وتفصيلاً، أكد خال الدوسري لـ"سبق" أنه تم إبلاغ الشرطة بعد أن وقفت أسرته عاجزة عن العثور عليه لافتاً إلى أنه تم البحث طويلاً في المستشفيات وغيرها من المواقع المتوقع وجوده فيها ولكن دون جدوى.