للمرة الثانية .. أسرة "الدوسري" تناشد حل لغز اختفاء ابنها منذ عامين

ناشدت أسرة المواطن عبدالله راشد الدوسري بحل لغز اختفائه منذ نحو الـ18شهراً تقريباً موضحة بأنه يبلغ من العمر أربعين عاماً وسبق أن اختفى لمدة ستة أشهر أخرى قبل أن يتم العثور عليه .
وتفصيلاً، أكد خال الدوسري لـ"سبق" أنه تم إبلاغ الشرطة بعد أن وقفت أسرته عاجزة عن العثور عليه لافتاً إلى أنه تم البحث طويلاً في المستشفيات وغيرها من المواقع المتوقع وجوده فيها ولكن دون جدوى.
وقال إن المختفي متزوج ويبلغ من العمر أربعين عاماً ويعاني بعض الاضطرابات النفسية مشيراً إلى أنه ومنذ آخر لحظة لاختفائه تم قفل جواله ولا يعلمون عن مصيره شيئاً بعد ذلك مناشداً بالبحث عنه وإبلاغ أقرب مركز للشرطة أو التواصل على الرقم 0503094976.