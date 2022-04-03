للمرة الثانية.. "التجارة" تمدد لمجلس إدارة "غرفة مكة" 6 أشهر

فيما قدم هشام بن محمد كعكي رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية شكره لوزير التجارة وإلى مقام الوزارة، معتبراً أن التمديد لمجلس الدورة العشرين يأتي ضمن الدعم المستمر لقطاع الأعمال في مكة المكرمة، وتكريس للجهود لاستكمال حزمة المشاريع التي أطلقتها الغرفة خلال الفترة الأخيرة، والتي توجت بافتتاح مركز ريادة الأعمال ومركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات، والتي من شأنها تعزيز الأداء الاقتصادي في مكة المكرمة، وتنمية الأعمال والمجتمع.