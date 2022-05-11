للمرة الثانية بتصنيف التايمز.. "جامعة محمد بن فهد" ضمن أفضل ٢٠٠ جامعة عالميًّا

حققت جامعة الأمير محمد بن فهد للمرة الثانية، إنجازًا عالميًّا، بعد أن تمكنت من الانضمام إلى قائمة الجامعات المصنفة عالميًّا، ضمن تصنيف مؤسسة التايمز، في إطار تأثير الجامعات العالمية Times higher education impact ranking 2022، بعد أن حلت ضمن التصنيف 101- 200 على مستوى جامعات العالم من أصل 1406؛ فيما حلت في المرتبة الثانية على مستوى 22 جامعة سعودية والثالثة على مستوى 162 جامعة من جامعات الوطن العربي.