للمرة الثانية بتصنيف التايمز.. "جامعة محمد بن فهد" ضمن أفضل ٢٠٠ جامعة عالميًّا

حققت جامعة الأمير محمد بن فهد للمرة الثانية، إنجازًا عالميًّا، بعد أن تمكنت من الانضمام إلى قائمة الجامعات المصنفة عالميًّا، ضمن تصنيف مؤسسة التايمز، في إطار تأثير الجامعات العالمية Times higher education impact ranking 2022، بعد أن حلت ضمن التصنيف 101- 200 على مستوى جامعات العالم من أصل 1406؛ فيما حلت في المرتبة الثانية على مستوى 22 جامعة سعودية والثالثة على مستوى 162 جامعة من جامعات الوطن العربي.
ويقيس هذا التصنيف أداء الجامعات وفقًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG) وعددها 17 هدفًا، ويتم حساب المؤشرات من خلال المقارنات المتوازنة لثلاثة مجالات واسعة؛ هي البحث Research عن حلول ومعرفة جديدة تتعلق بأهداف التنمية المستدامة، والتواصل Outreach من خلال العمل المباشر مع المجتمع والدولة والعالم، والإدارة/الإشراف Stewardship من خلال مسؤولية الجامعة عن استهلاكها واستدامتها.
ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لإنجازات الجامعة المتعددة في التصنيفات الأكاديمية، بعد أن حققت في وقت سابق إنجازًا عالميًّا بدخولها قائمة أفضل 1000 جامعة حول العالم حسب تصنيف مؤسسة كيو إس العالمية، إضافة إلى دخولها في قائمة أفضل 50 جامعة ناشئة حول العالم حسب ذات التصنيف.
ويعتبر هذا الإنجاز الذي حققته الجامعة حافزًا لتعزيز جهودها والاهتمام ببرامجها الأكاديمية والبحوث العلمية؛ بهدف المواصلة في هذا التميز الذي حققته منذ تأسيسها وحتى الآن؛ في الوقت الذي تشهده المملكة العربية السعودية من تطور في التعليم نتيجة للدعم الكبير الذي يلقاه قطاع التعليم الجامعي والأهلي على وجه الخصوص من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
ورفع رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري التهنئة والشكر لرئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب رئيس مجلس الأمناء الأمير تركي بن محمد بن فهد، على دعمهم ومتابعتهم لخطط الجامعة الاستراتيجية وحرصهم على تحقيق أهدافها.
كما قدّم تهانيه لمنسوبي الجامعة على هذا الإنجاز، الذي يأتي استمرارًا لنجاحاتها المتعددة؛ مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود الجامعة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود الجامعة في تعزيز أدوارها المتعددة في دعم التنمية المستدامة، والذي ينعكس بشكل كبير على المخرجات والخدمات التي تقدمها.