للمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن.. "التدريب التقني" يقدم مشاركة نوعية بموسم الحج

بدأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مشاركتها في موسم حج هذا العام 1443هـ، لخدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال خطط ومعسكرات وتنسيق مع عدد من القطاعات ذات الصلة؛ لتقديم خدمات نوعية لحجاج بيت الله الحرام.
وتشمل هذه الخدمات: المساهمة في إرشاد الحجاج التائهين بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، ومراقبة الأسواق بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة، والمساهمة في تنظيم دخول وخروج المستفيدين من مشروع الأضاحي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والمساهمة في مراقبة أسعار المنتجات وصلاحيات المنتجات الغذائية بالتعاون مع وزارة التجارة، والمساهمة في تنظيم دخول وخروج المرضى للمستشفيات والعيادات الطبية بالمشاعر المقدسة بالتعاون مع وزارة الصحة.
وتشارك المؤسسة العام الحالي بـ 15 فرقة من جوالة الكليات التقنية كل فرقة مكونة من 16 جوالاً وخمس فرق من كشافة المعاهد الصناعية الثانوية، كل فرقة مكونة من 15 كشافاً؛ ويشارك من الفرق الكشفية النسائية مجموعة تتكون من 15 كشافة وقائدة كشفية، حيث بلغ إجمالي المشاركين 336 قائداً وجوالاً وكشافاً ومرشدة كشفية.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن مشاركة المؤسسة في موسم الحج تأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة –حفظها الله-، بتوفير سبل الراحة لخدمة ضيوف الرحمن بالتعاون مع عدد من الوزارات، مؤكداً أن المؤسسة تحرص على تطوير وتنويع خدماتها المقدمة خلال مواسم الحج.
وأشار إلى أن استعدادات المشاركة في حج هذا العام بدأت منذ وقت مبكر، حيث تمّ اعتماد خطة المؤسسة في هذا الجانب وتأهيل وتدريب الفرق المشاركة، سواء في داخل منطقة مكة المكرمة في المشاعر المقدسة أو في المنافذ الحدودية.
يذكر أن "التدريب التقني" حرصت على تهيئة المشاركين بدنياً ونفسياً ومهارياً من خلال إقامة معسكر إعدادي لمنسوبيها المشاركين بالحج يمتد إلى ثلاثة أيام، ويتخلل المعسكر عدد من البرامج التي يشارك بها عدد من القيادات الكشفية بالمؤسسة ومتخصصون في إعداد المعسكر، وتشمل: دورة الإنقاذ؛ ودورة مبادئ وأسس التعامل مع الآخرين، ودورة مهارات المسح والإرشاد، ودورة مهارات الدفاع المدني، ودورة الإسعافات الأولية، ودورة في المهارات الكشفية. كما يشارك عدد من القيادات الكشفية بالمؤسسة والمتخصصين في إعداد وتنفيذ الخرائط الإرشادية بالتعاون مع جمعية الكشافة.