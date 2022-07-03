للمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن.. "التدريب التقني" يقدم مشاركة نوعية بموسم الحج

يذكر أن "التدريب التقني" حرصت على تهيئة المشاركين بدنياً ونفسياً ومهارياً من خلال إقامة معسكر إعدادي لمنسوبيها المشاركين بالحج يمتد إلى ثلاثة أيام، ويتخلل المعسكر عدد من البرامج التي يشارك بها عدد من القيادات الكشفية بالمؤسسة ومتخصصون في إعداد المعسكر، وتشمل: دورة الإنقاذ؛ ودورة مبادئ وأسس التعامل مع الآخرين، ودورة مهارات المسح والإرشاد، ودورة مهارات الدفاع المدني، ودورة الإسعافات الأولية، ودورة في المهارات الكشفية. كما يشارك عدد من القيادات الكشفية بالمؤسسة والمتخصصين في إعداد وتنفيذ الخرائط الإرشادية بالتعاون مع جمعية الكشافة.