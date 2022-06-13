للناصحين بالادخار.. "أبو طالب": الكثير يتمنون نهاية الشهر قبل إعلان إفلاسهم

وفي مقاله "ادخار إيه اللي أنت جاي تقول عليه" بصحيفة "عكاظ"، يقول أبو طالب: "من وقت لآخر تطالعنا وسائل الإعلام بخبر يتكرر بصيغة أو بأخرى مفاده بأن الادخار المالي لدى الأسرة السعودية من بين الأقل مقارنة بالأسر في دول أخرى مشابهة أو قريبة من المملكة في اقتصاداتها أو نمط حياتها، ولا يفوت على المعلقين تقديم النصائح للأسرة السعودية بضرورة الادخار بوضع حسابات مالية جيدة لتكاليف الحياة تضمن ادخار الأسرة لنسبة من دخلها. وأما في وسائل التواصل الاجتماعي فحدّث ولا حرج، فقد تكاثر المنظرون الذين يدلقون كلاماً مجانياً مليئاً بالتوصيات والنظريات الادخارية وكأنهم يخاطبون أناساً تبعثر أموالها كيفما اتفق على توافه الأمور، ولا تعبأ بطوارئ الحياة أو تحسب لها حساباً، كلام فيه أحياناً قدرٌ من اللوم والتقريع، الذي قد يسبب الأذى للذين يسمعونه وهم بالكاد يتدبرون أمور حياتهم".