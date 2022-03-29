للنساء والرجال.. 4 وظائف تعاقدية تطرحها بلدية "سويرقية المدينة"

أعلنت بلدية السويرقية التابعة لمنطقة المدينة المنوّرة، توافر وظائف هندسية وفنية شاغرة، للرجال والنساء من الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة.
وأوضحت البلدية، أن شغل الوظائف المعلنة عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، ويمكن للراغبين التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني "جدارة"، خلال الفترة من الثلاثاء 4 رمضان 1443هـ حتى 24 / 9 / 1443هـ.
وشملت الوظائف، وظيفتين بالمرتبة السابعة للنساء بمسمى مهندس مدني مساعد، ومهندس تخطيط مساعد، وظيفتين بالمرتبة الخامسة للرجال بمسمى فني زراعي ورسام معماري.