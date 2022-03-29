للنساء والرجال.. 4 وظائف تعاقدية تطرحها بلدية "سويرقية المدينة"

وأوضحت البلدية، أن شغل الوظائف المعلنة عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، ويمكن للراغبين التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني "جدارة"، خلال الفترة من الثلاثاء 4 رمضان 1443هـ حتى 24 / 9 / 1443هـ.