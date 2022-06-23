للوقوف على آخر استعدادات موسم الحج.. "القحطاني" يتفقّد مستشفيات قيا وميسان

وبدأت الجولة بزيارة مستشفى قيا العام، حيث تجوّل مدير الشؤون الصحية بقسم الطوارئ، واطلع على استعدادات القسم، كما قام بتكريم جميع الأقسام الطبية والإدارية التي شاركت في حصول المستشفى على اعتماد سباهي، ثم تفقّد القحطاني مستشفى ميسان العام ووقف على استعدادات المستشفى.