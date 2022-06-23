للوقوف على آخر استعدادات موسم الحج.. "القحطاني" يتفقّد مستشفيات قيا وميسان

تفقّد مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، يرافقه المساعد للخدمات العلاجية الدكتور فؤاد الثبيتي، صباح اليوم، عدداً من المستشفيات الواقعة على طريق مكة؛ من أجل الوقوف على استعداداتها لتقديم خدمات الرعاية الصحية والوقائية لحجاج بيت الله الحرام.
وبدأت الجولة بزيارة مستشفى قيا العام، حيث تجوّل مدير الشؤون الصحية بقسم الطوارئ، واطلع على استعدادات القسم، كما قام بتكريم جميع الأقسام الطبية والإدارية التي شاركت في حصول المستشفى على اعتماد سباهي، ثم تفقّد القحطاني مستشفى ميسان العام ووقف على استعدادات المستشفى.
وأكد "القحطاني" جاهزية جميع المستشفيات على طريق مكة المكرمة، لتنفيذ الخطة الصحية التي أقرّتها وزارة الصحة؛ في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن وتعزيز إجراءات الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
وأشار إلى تكامل استعدادات جميع المستشفيات من الكوادر البشرية والتجهيزات الفنية؛ لتقديم خدماتها لمرتادي هذه الطرق، بما في ذلك الخدمات الإسعافية والعلاجية للمصابين في حوادث السير.