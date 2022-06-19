للوقوف على سير العمل.. مدير "بيئة مكة" يتفقد محاجر مطار الملك عبدالعزيز بجدة

تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جارالله الغامدي، ونائبه الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، وأعضاء لجنة الحج بالفرع اليوم، صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والوقوف على سير العمل في محاجر المطار.
وشملت الجولة التفقدية محجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، الذي يتم من خلاله فحص الإرساليات الحيوانية ومنتجاتها والإرساليات النباتية بعد تحويلها من الجمارك، للتأكد من سلامة الإرساليات من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود وفق نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ولائحته التنفيذية بالمملكة، وذلك للمنع والحد من تسرب الأمراض الوبائية والمعدية والآفات النباتية من الخارج.
والتقى المهندس الغامدي خلال الجولة موظفي المحاجر، مشيدًا بالأعمال التي يقوم بها العاملون في صالات الحجاج والمحاجر، كما التقى فوجًا من ضيوف الرحمن الذين قدموا جوًا عبر مجمع صالات الحج والعمرة، وقدم لهم الهدايا التذكارية، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.
وشدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة في نهاية الجولة، على أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم به المحاجر وسعيها للعمل على توفير خدماتها كافة للمستفيدين، والعمل على الرقي والتطوير والجودة في أعمال المحاجر، حاثًا جميع العاملين على تكريس الجهود ومضاعفتها لخدمة الوطن.