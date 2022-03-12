لليوم الثالث.. لجنة التحكيم بمسابقة الملك سلمان تستمع إلى "37" متسابقًا ومتسابقة

تواصل لجنة التحكيم بالمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظه الله، لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين، أعمالها، اليوم السبت، بالاستماع إلى "37" متسابقًا ومتسابقة يمثلون مناطق مكة المكرمة، والحدود الشمالية، وعسير، وحائل، بتنظيم وإشراف مميز من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في أمانة المسابقات القرآنية.