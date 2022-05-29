لماذا حقق ميناء الملك عبدالله المرتبة الأولى عالميًا؟.. 3 أهداف و"مجلس" ورؤية تتحقق

وسرد "الأنصاري" هذه الأهدف في: أولاً التركيز في إستراتيجية الرؤية التي تنص على إيجاد منصة لوجستية عالمية وثانيًا مقارنة أداء العمل لأفضل الممارسات وتحسين وتحديث اللوائح بما يتناسب مع المعايير الدولية مع تبني أنظمة إلكترونية تزيد من مستوى الأمن والإسراع في عمليات التصدير والاستيراد من خلال خفض زمن فسح البيانات، وثالثًا الاستفادة من أكثر من 13 % من التجارة العالمية التي تمر عبر البحر الأحمر.