لماذا يجب على "التعليم" إلزام الطلاب بتسليم الكتب والدفاتر نهاية العام الدراسي؟.. مختص يجيب

وتطرق في هذا الصدد إلى مبادرة وزارة الصحة في التعامل مع النفايات الطبية، مشيرًا في مداخلة مع الإخبارية إلى أنها "أصدرت قانونًا بوجود شركات قائمة على جمع هذه النفايات الصحية".