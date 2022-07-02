لماذا يجب على "التعليم" إلزام الطلاب بتسليم الكتب والدفاتر نهاية العام الدراسي؟.. مختص يجيب

طالب المختص بالبيئة الدكتور فهد تركستاني وزارة التعليم بإجبار الطلاب على تسليم الكتب والدفاتر نهاية العام الدراسي تفاديًا للإساءة لها.
وتطرق في هذا الصدد إلى مبادرة وزارة الصحة في التعامل مع النفايات الطبية، مشيرًا في مداخلة مع الإخبارية إلى أنها "أصدرت قانونًا بوجود شركات قائمة على جمع هذه النفايات الصحية".
وأردف: "هناك جمعيات تعاونية وشركات متخصصة في تدوير النفايات والورق؛ فيفترض أن تتعاقد وزارة التعليم مع شركات خاصة في جمع هذه الكتب من قِبل المدرسة بآلية معينة؛ لتجبر الطالب مع انتهاء الاختبارات وقبل أن يبدأ الفصل الآخر بإحضار الكتب والدفاتر، أو يُحرم من تسليم النتيجة".
وتابع: "لو كان لدينا مليون طن من الكتب فيوازيها مليون طن من الدفاتر". محذرًا من أن رميها أو تمزيقها والإساءة لها يسبِّب عبئًا بيئيًّا كبيرًا جدًّا.
ولفت إلى أن إعادة تدوير الورق تتطلب الاهتمام والتطوير حفاظًا على البيئة والاقتصاد.