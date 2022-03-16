لماذا يزور "جونسون" السعودية؟.. هنا علاقات اقتصادية وثقافية ومجلس شراكة استراتيجي

وتطورت العلاقات التعليمية بين البلدين بشكل كبير، وشهدت السنوات الماضية تزايُد عدد الطلبة السعوديين الدارسين بالجامعات والمؤسسات التعليمية في بريطانيا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وكذلك الطلبة الدارسين على حسابهم؛ إذ يربو عددهم حاليًا على (14.742) طالب وطالبة في مختلف التخصصات. كما قدمت السعودية 138 منحة دراسية في جامعاتها للطلبة البريطانيين، وقُبل منهم 63 طالبًا، وذلك في عام 1442.