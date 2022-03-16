لماذا يزور "جونسون" السعودية؟.. هنا علاقات اقتصادية وثقافية ومجلس شراكة استراتيجي

في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرياض أعلن توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية وبريطانيا وإيرلندا الشمالية لتشكيل مجلس شراكة استراتيجي؛ إذ استقبل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأربعاء "جونسون" في الديوان الملكي بقصر اليمامة، واستعرض معه القضايا الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في أوكرانيا.
وكانت العلاقات بين البلدَيْن قد دخلت مرحلة جديدة من التعاون بعد تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - البريطاني، الذي عقد اجتماعه الأول في العاصمة البريطانية لندن (مارس 2018)، وعكس تأسيسه عمق العلاقات بين البلدَين، وحرصهما على تعزيزها، والالتزام بشراكة استراتيجية أعمق لخدمة المصالح المشتركة.
هذه العلاقات ليست على الصعيد السياسي والاقتصادي فحسب، بل يوجد عدد من الفعاليات والبرامج الثقافية المشتركة بين البلدين مع العديد من المؤسسات الثقافية والفنية، منها برنامج صناع الأفلام لبناء القدرات في مجال الأفلام، بالتعاون مع المعهد البريطاني للأفلام (BFI)، ومدرسة لندن للأفلام.
وتطورت العلاقات التعليمية بين البلدين بشكل كبير، وشهدت السنوات الماضية تزايُد عدد الطلبة السعوديين الدارسين بالجامعات والمؤسسات التعليمية في بريطانيا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وكذلك الطلبة الدارسين على حسابهم؛ إذ يربو عددهم حاليًا على (14.742) طالب وطالبة في مختلف التخصصات. كما قدمت السعودية 138 منحة دراسية في جامعاتها للطلبة البريطانيين، وقُبل منهم 63 طالبًا، وذلك في عام 1442.