لماذا يفاخر السعوديون بولي العهد؟ إجابات سموه لـ "ذا اتلانتك" تنبئك بالخبر

واختتم قائلاً إن إجابات سمو ولي العهد في مقابلته مع مجلة “ذا أتلانتيك” الأمريكية اتسمت بالوضوح والمُباشرة والشمولية والواقعية السياسية، الأمر الذي يأتي امتداداً لنهج الشفافية غير المستغربة على سموه، والتي ميّزت جميع المقابلات واللقاءات الصحفية والتلفزيونية التي ظهر من خلالها.