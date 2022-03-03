لماذا يفاخر السعوديون بولي العهد؟ إجابات سموه لـ "ذا اتلانتك" تنبئك بالخبر

قال المحلل السياسي مبارك آل عاتي إن كل حديث يدلي به الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لأي وسيلة إعلامية يزداد به السعوديون اعتزازاً بشخصية القائد التي يتميز بها سموه، مما جعله القائد الملهم لشعبه ولشعوب المنطقة.
وأضاف أن السعوديين يشعرون بالفخر وهم يرصدون حرصه على حماية مصالحهم وترجمة تطلعاتهم وتعزيز حقوقهم وصيانتها وحفظه لتاريخهم ودفاعه عن معتقداتهم ووقوفه الحازم في طريق كل من يحاول المساس بمستقبلهم أو فرض خيارات لا تتناسب مع طبيعتهم.
وقال “آل عاتي” إن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز شخصية استثنائية ليس على مستوى المنطقة فحسب؛ بل على مستوى العالم، فهو يمثل برؤيته العميقة ونهجه الإصلاحي ونظرته الإستراتيجية للسياسة الخارجية وأزمات المنطقة محوراً في حاضر ومستقبل صناعة القرار السياسي والاقتصادي إقليمياً ودولياً.
واختتم قائلاً إن إجابات سمو ولي العهد في مقابلته مع مجلة “ذا أتلانتيك” الأمريكية اتسمت بالوضوح والمُباشرة والشمولية والواقعية السياسية، الأمر الذي يأتي امتداداً لنهج الشفافية غير المستغربة على سموه، والتي ميّزت جميع المقابلات واللقاءات الصحفية والتلفزيونية التي ظهر من خلالها.