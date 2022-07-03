"لما شُرِب له".. شاهد حجاج يطفئون عطشهم من ماء زمزم عبر 25 ألف حافظة

ولماء زمزم المبارك فضل عظيم أخبر عنها سيد الأنام الرسول الكريم؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إنها مباركة وإنها طعام طعم" أخرجه مسلم في صحيحه، فهي مباركة وماؤها مبارك، كما أن ماء زمزم يعدّ من أسباب الشفاء من الأمراض والأسقام، فماء زمزم لما شُرب له، كما أن له فضلًا كبيرًا وعظيمًا في استجابة الدعاء عند شربه كأن يقال: "اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داء".