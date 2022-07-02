لمحدودي الدخل.. ٣ مبادرات نوعية لعلاج مرضى القلب "تفاصيل"

من جانبه قال المدير التنفيذي لجمعية قلبي الدكتور حسين العنزي لـ"سبق": إن المبادرة تستهدف ثلاثة مشاريع موجهة لمرضى القلب؛ حيث يكمُن الأول في إجراء العمليات الجراحية القلبية، والذي يستهدف 100 من المرضى من ذوي الدخل المحدود "كبارًا وصغارًا"، كما يهدف إلى تخفيف الضغط المتزايد على المستشفيات الحكومية بما يُسهم في التكامل بين القطاع الخيري والقطاع الحكومي والأهلي.