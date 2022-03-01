لمدة 45 يوماً.. افتتاح سد وادي حلي لتصريف 15 مليون متر مكعب من المياه

أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، اليوم الثلاثاء، فتح بوابات سد وادي حلي بمحافظة القنفذة لمدة 45 يوماً، لتصريف 15 مليون متر مكعب من المياه.

وأوضح الغامدي، أن الوزارة تهدف من فتح بوابات السد إلى تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

وأبانت أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 متراً، فيما يبلغ طوله عن القمة 384 متراً، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف م3 يومياً، و36,5 مليون م3 سنوياً.