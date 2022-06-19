لمصلحة "أضاحي".. ميناء جدة يستقبل 50 ألف رأس من الأغنام المخصصة لضيوف الرحمن
أعلن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي"، وصول باخرة مواشٍ اليوم لميناء جدة الإسلامي قادمة من القرن الإفريقي، وعلى متنها 50 ألف رأس من الأغنام؛ مخصصة لضيوف الرحمن لموسم حج 1443هـ.
وفي إطار التعاون المشترك بين مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" والهيئة العامة للموانئ ووزارة البيئة والمياه والزراعة تم التأكد لحظة وصول الأغنام من استيفائها الاشتراطات الصحية كافة بعد أن تم الكشف عليها في المحجر الصحي في ميناء التحميل المعتمد من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وخضعت الحمولة قبل فسحها لفحص عينات عشوائية في مختبر ميناء جدة الإسلامي المُزود بأحدث التجهيزات المخبرية؛ لضمان التأكد من المواصفات والمعايير الصحية ومأمونيتها والحد من دخول الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، إضافة إلى تشخيص الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتحت إشراف أطباء وفنيين بيطريين.
وأسهم ميناء جدة الإسلامي بإجراءاته المتطورة في تسهيل عمليات التفريغ المتخصصة والمتعددة الأغراض، وهو ما يؤكد صيغة التعاون الإستراتيجي بينه وبين مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، بما يخدم ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وكان مشروع أضاحي قد أعلن في وقت سابق، أن قيمة السند لموسم حج هذا العام 809 ريالات يمكن شراؤها من خلال منصة أضاحي www.adahi.org.