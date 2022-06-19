لمصلحة "أضاحي".. ميناء جدة يستقبل 50 ألف رأس من الأغنام المخصصة لضيوف الرحمن

وفي إطار التعاون المشترك بين مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" والهيئة العامة للموانئ ووزارة البيئة والمياه والزراعة تم التأكد لحظة وصول الأغنام من استيفائها الاشتراطات الصحية كافة بعد أن تم الكشف عليها في المحجر الصحي في ميناء التحميل المعتمد من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.