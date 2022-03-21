لمن عمره 18 عاماً "فيفا" يتيح المشاركة في برنامج المتطوعين لمونديال 2022

واشترط "الفيفا" أن يكون عمر المتقدمين 18 عاماً في أكتوبر من هذا العام، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم من خلال منصة Volunteer.fifa.com بشرط إجادة اللغة الإنجليزية، كما أن التحدث باللغة العربية يمنح المتقدم ميزة إضافية.