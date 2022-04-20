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لمواجهة كثافة أعداد المعتمرين والزائرين.. نائب قائد الجوازات: دعم المنافذ البرية بأجهزة كشف التزوير

بزيادة فرق الترحيل وتقديم الإرشادات لهم بجميع اللغات ومتابعة المتأخرين في المغادرة
لمواجهة كثافة أعداد المعتمرين والزائرين.. نائب قائد الجوازات: دعم المنافذ البرية بأجهزة كشف التزوير
نائب قائد الجوازات صالح المربع
أحمد العبدالله
أحمد العبدالله

كشف نائب قائد الجوازات الدكتور صالح بن سعد المربع، عن استعدادات المديرية العامة للجوازات للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك من خلال خمسة محاور والتي تتمثل في رفع الجاهزية لكل المنافذ برًا وبحرًا وجوًا، لافتًا على الصعيد ذاته إلى دعم المنافذ البرية من خلال كشف التزوير، لمواجهة كثافة الأعداد من المعتمرين والزائرين.

وأضاف "المربع" أنه جرى تنظيم مطار الطائف الدولي، لأجل استقبال المعتمرين والزائرين من كل دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى، منوهًا في الوقت نفسه بزيادة فرق الترحيل، وكذلك تقديم الإرشادات للمعتمرين والزائرين بجميع اللغات، ومتابعة المتأخرين في المغادرة لمعتمري الخارج، والتواصل مع شركات العمرة لمعرفة أعدادهم، مع تطبيق الأنظمة والإجراءات بحقهم.

المديرية العامة للجوازات
المسجد الحرام
مكة المكرمة

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