لمواجهة كثافة أعداد المعتمرين والزائرين.. نائب قائد الجوازات: دعم المنافذ البرية بأجهزة كشف التزوير

كشف نائب قائد الجوازات الدكتور صالح بن سعد المربع، عن استعدادات المديرية العامة للجوازات للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك من خلال خمسة محاور والتي تتمثل في رفع الجاهزية لكل المنافذ برًا وبحرًا وجوًا، لافتًا على الصعيد ذاته إلى دعم المنافذ البرية من خلال كشف التزوير، لمواجهة كثافة الأعداد من المعتمرين والزائرين.