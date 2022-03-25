لم تتأثر بإرهاب ميليشيا الحوثي .. مناشط الحياة في جدة تسير بشكل طبيعي

استمرارًا للأعمال العدائية الإرهابية، استهدفت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بجدة، غير أن هذه الهجمات العدائية والعملية الإرهابية الأخيرة ليس لها أي تأثير أو تداعيات على مناشط الحياة العامة بمدينة جدة، كما تسير وتيرة الحياة بشكلها الطبيعي.