لم تتأثر بإرهاب ميليشيا الحوثي .. مناشط الحياة في جدة تسير بشكل طبيعي

استمرارًا للأعمال العدائية الإرهابية، استهدفت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بجدة، غير أن هذه الهجمات العدائية والعملية الإرهابية الأخيرة ليس لها أي تأثير أو تداعيات على مناشط الحياة العامة بمدينة جدة، كما تسير وتيرة الحياة بشكلها الطبيعي.
وقد أشارت الدلائل والمؤشرات الأولية إلى أن الاستهداف تم من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
ويعد هذا التصعيد العدائي استهدافًا للمنشآت النفطية، ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.
وهذا ما حذرت منه السعودية من قبل بأنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وأكدت أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في استمرارها بتزويد الميليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ الباليستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في السعودية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، بتعرُّض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة عند الساعة الـ(17:25) لعمل عدائي.
وأوضح العميد المالكي نشوب حريق بخزانَيْن تابعَيْن للمنشأة النفطية، وأنه تمت السيطرة على الحريق دون وجود أية إصابات أو خسائر بشرية.