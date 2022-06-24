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لم يظهر عصب لأذنه.. شاهد استجابة طفل بتبوك للأصوات وزراعة قوقعة
حالة فريدة بـ"التخصصي" استخدام فيها قطب فحص لأول مرة بالشرق الأوسط
شهد مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، حالة فريدة من نوعها لطفل يعاني من عدم السمع ويحتاج لزراعة قوقعة.
وأوضح استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة واستشاري زراعة القوقعة بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك الدكتور سعد العنزي، أنه ولأول مرة بالشرق الأوسط تم استخدام قطب فحص test electrode من "ميدال" لفحص العصب السمعي وقياس الاستجابة السمعية لجذع الدماغ قبل زراعة القوقعة لطفل لم يتبين وجود عصب لأذنه بالأشعة.
والمفاجأة كانت وفقًا لـ"العنزي"، وجود استجابات، حيث قام بعملية زراعة القوقعة للطفل.
كما وثّق الاستشاري فيديو للطفل بعد تشغيل الجهاز الخارجي، وذلك بعد موافقة والده، حيث يتضح من الفيديو استجابة الطفل للأصوات التي يصدرها الجهاز.