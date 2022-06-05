لنا معها حكايات سوداء.. "نسيب": شركة "موقف" تتفنَّن في إيذاء الناس

ويروي "نسيب" واقعة شخصية مع الشركة، ويقول: "لأن المشكلة لم تعد قضية فردية، بل قضية عامة، تفاعل مع التغريدة -التي حققت رواجاً وانتشاراً واسعاً- الكثير، حتى أصبح الكل يُحدِّث الناس عن قصة مشابهة حدثت له مع هذه الشركة!! ولي معهم قصتان: آخرها كانت في رمضان المنصرم، حين عدتُ وزوجتي من سوق باب مكة، ووجدتُ سيارتي مُقيَّدة بقفل، مع أنني أدفع أجرة المواقف من خلال حسابي، وأجتهد جداً في إيقاف السيارة في المربَّع المُحدَّد، وأدور على السيارة من الأربع جهات، وحين أتأكَّد تماماً أنها في الموقف المُحدَّد، أُغادر، وفوق كل هذا، لم أسلم من هذه الشركة، التي فاجأتني أن سبب (كلبشة) سيارتي، هو وجود مخالفة قديمة، عليَّ أن أدفعها، مع أن سجلي في المرور نظيف دون مخالفات، إلا في سجل هذه الشركة، التي فيما يبدو أن لديها مشكلة بالفعل في الإدارة، والتي أتمنى أن تخضع لإشراف إدارة المرور، حتى (لا) يكون المواطن ضحية لسوء إدارتها!!".