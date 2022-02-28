"لوسيد" تبدأ إجراءات تشغيل منشأة لتصنيع وتجميع السيارات بالسعودية

وقَّعت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" عقد إيجار تطويري مع شركة لوسيد لمدة 25 عامًا، بقيمة 113.5 مليون ريال سعودي. وقالت الشركة في بيان لها إنه بموجب العقد تستأجر شركة لوسيد قطعة أرض صناعية في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بغرض إنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع وتجميع السيارات مع الخدمات المساندة كافة.

وتفصيلاً، يستمر العقد مدة ٢٥ سنة من تاريخ 2022 حتى 2047. ويأتي التوقيع بعد تصريح أندرو ليفيريس، رئيس مجلس إدارة شركة لوسيد، باستهدافهم افتتاح مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2026.