لوقف هجمات الحوثي.. كاتب سعودي: لابد من تحرير صعدة "الآن" وإخراج الحوثي منها

يؤكد "الطاير" أنه آن الأوان لتحرير صعدة من الحوثي، ويقول: "كمية الغضب السعودي بسبب المسيرات الحوثية الأخيرة لا يتسع له ضبط النفس، فقد بلغ السيل الزبى، وآن الأوان لتأديب الحوثي بعيدًا عن المخاوف من ردود الأفعال الغربية الغارقة في الحرب الروسية على أوكرانيا. وإذا كان الهدف واضحًا بمنع تشكل حزب الله جديد على حدود بلادنا الجنوبية فلنعمل على تحقيقه مهما كلف الأمر، وقبل العودة الأمريكية إلى الاتفاق النووي مع إيران، وقبل حسم النزاع الروسي – الأوكراني.. إن بقاء اليد ممدودة للسلام لا يعني عدم العمل على تحييد خطر الحوثي الحالي والمستقبلي، وهذا التحييد لن يتحقق بانتظار موقف دولي تخاذل وعجز عن تنفيذ قرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع رقم 2216 المطروح للتنفيذ منذ سبع سنوات. ولن يتحقق هذا التحييد الآني والمستقبلي لخطر الحوثي الاستراتيجي بالضربات الجوية مهما كانت موجعة، ولكنه يتحقق بتحرير صعدة من قمم جبالها إلى سواحلها على البحر الأحمر، بإخراج الحوثي المسلح منها، وليس على نحو مؤقت، وإنما إلى الأبد. حصول هذا بأي ثمن كان هو الضمان لعدم تشكل حزب الله مسلح على حدود المملكة الجنوبية، ويجب أن تتفهم أية حكومة يمنية قادمة أن صعدة والحوثي خط أحمر يمس صميم الأمن السعودي".