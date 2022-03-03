ليبيريا تدعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

أعلن وزير خارجية جمهورية ليبيريا دي ماكسويل ساه كيمايه، عن دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030.

وأوضح في تصريحٍ لوسائل الإعلام، اليوم، عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان مع الرئيس جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا، أن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي تأكيدًا على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين التي تمتد لعقود وعملًا بتوجيه الرئيس لدعم المملكة في ترشحها لاستضافة إكسبو 2030.

من جهته، عبّر أحمد قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين.