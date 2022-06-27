ليشهدوا منافع لهم.. الحلقات القرآنية تطلق برنامجاً لتصحيح تلاوة الفاتحة لضيوف الرحمن

أوضح ذلك مدير إدارة الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام بدر المحمادي، مؤكدًا أنه حرصاً على العناية بكل ما ينفع ضيوف بيت الله الحرام، وما يستثمر فيه أوقاتهم في موسم الحج، فعّلت الإدارة برنامج تصحيح تلاوة سورة الفاتحة، بمشاركة عدد من المعلمين ذوي الخبرة لتعليم روّاد بيت الله الحرام القراءة الصحيحة، ويأتي البرنامج توافقاً مع حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" المقامة في عامها العاشر وذلك إيصالًا لرسالة الحرمين الشريفين التعليمية والتوجيهية.