"ليلة الإسناد" هي المبتغى.. تدريب 862 باحثاً لـ"تعداد السكان" بحائل

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء، الدورات التدريبية لـ862 باحثاً للتعداد العام للسكان والمساكن 2022م في منطقة حائل؛ حيث تستمر الدورات أربعة أيام في قاعة الشيخ علي الجميعة في غرفة حائل، وقاعة المؤتمرات في جامعة حائل والمركز الإعلامي والثقافي بالمنطقة، إضافة إلى 15 قاعة تدريبية في محافظات المنطقة.

حضر وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية رئيس اللجنة المحلية للتعداد السكاني في منطقة حائل، صالح بن صالح المطيري، ومشرف منطقة حائل للتعداد السكاني 2022م، موفق السليمي، ونائب مشرف التعداد، إبراهيم المطير، وأعضاء اللجنة المحلية للتعداد السكاني في منطقة حائل.

وأشاد "المطيري" بما قدّمه مراقبو ومفتشي التعداد من جهد جبار خلال مرحلة المراقب "حصر الوحدات العقارية المفتشين"، وحث على مضاعفة الجهود في المرحلة المقبلة التي وصفها بالمرحلة الأهم "ليلة الإسناد" للظهور بنتائج مميزة وتحقق الأهداف المحددة.

وشدّد على ضرورة تحلي الباحث بحسن الخلق والتعامل الجيد مع المواطنين خلال أخذ البيانات والحرص على الدقة بالمعلومات وانتقائها جيداً وأخذها من رب الأسرة.

من جانب آخر، عقدت اللجنة المحلية للتعداد السكاني بمنطقة حائل 2022م اجتماعها في قاعة الاجتماعات في غرفة حائل برئاسة "المطيري"، وناقشت خلاله عدداً من المواضيع والخطط المستقبلية لأعمال اللجنة.