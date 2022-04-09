لـ10 سنوات قادمة.. "تقويم التعليم" تحصل على اعتراف الاتحاد العالمي للتعليم الطبي

وتضمنت إجراءات الحصول على الاعتراف تقديم طلب إلى الاتحاد العالمي للتعليم الطبي "WFME"، وإرفاق تقريرٍ شاملٍ عن أداء الهيئة ومدى توافقها مع معايير الاعتراف من الاتحاد "WFME"، وخضوع جميع التقارير والمرفقات لدراسة تفصيلية، تبعها زيارة من فريق الاتحاد العالمي للتعليم الطبي لمركز "اعتماد"، ومراقبة زيارة المراجعة لإحدى كليات الطب البشري الجاري مراجعتها من المركز، وحضور الفريق للاجتماع الذي يتخذ فيه المركز قرار اعتماد لواحدة أو أكثر من كليات الطب، مع جولة تفقدية لإمكانات المركز والتأكد من كفايتها لتحقيق الغرض منها، وتلا ذلك إصدار النسخة الأولية من تقرير المراجعة، موضحًا تقييم أداء المركز بناء على معايير الاعتراف، ومن ثم صدور القرار النهائي من المنظمة بحصول المركز على الاعتراف.