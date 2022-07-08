"مآذن" تطلق مبادرة (شيّد معنا) لبناء أحد المساجد بالأفلاج

أعلنت جمعية العناية بالمساجد وخدماتها (مآذن) عن فتح استقبال التبرع والمساهمة لبناء مسجد يخدم 2000 مصلٍ ومصلية يوميًا تحت مسمى « شيّد معنا » بمحافظة الأفلاج ويقع على أرض خاصة بوزارة الشؤون الإسلامية على الطريق السريع وتبلغ مساحته 1248م . ويتسع لعدد 850 مصليًا ومصلية . ويستفيد منه سكان الحي والمسافرون.
كما يراعي توفير مياه الوضوء واستخدامها في ري الأشجار، إضافة إلى تفعيل استدامة العناية بالمسجد وذلك بتأمين أسهم وقفية خاصة بالمسجد ضمن تكلفة المشروع . لتغطية مصاريف التشغيل والصيانة مستقبلاً.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في الجمعية خالد بن عبدالرحمن النشوان لـ (سبق) : "نحمد الله على أن سهل لنا البدء بأعمال هذا المشروع الطيب . وقد وجدنا تفاعلاً كبيرًا ولله الحمد منذ افتتاح المساهمة في بناء هذا المسجد . مما يدل على الخيرية في أبناء هذا الوطن المبارك والمقيمين فيه في ظل رعاية واهتمام من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رعاه الله والقائمين والمهتمين من الجهات المختصة.
واختتم النشوان تصريحه مشيرًا إلى حرص الجمعية على القيام بمسؤولياتها تجاه المجتمع. وفتح المجال للراغبين في المشاركة والتطوع لخدمة بيوت الرحمن وتقديم الدعم المادي والعيني لها وفق اللوائح والسياسات المنظمة لذلك.
يُذكر أن جمعية مآذن تم تأسيسها تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مسجلة بترخيص رقم ( 1763 ) بهدف بناء وترميم المساجد والجوامع، وتأمين احتياجاتها من الصيانة والتأثيث، بالإضافة إلى قيامها بمبادرات عدة لخدمة مساجد الطرق التي یرتادھا المسافرون وفي الأماكن العامة كالمستشفيات والأسواق والحدائق وغيرها داخل منطقة الرياض.