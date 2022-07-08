"مآذن" تطلق مبادرة (شيّد معنا) لبناء أحد المساجد بالأفلاج

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في الجمعية خالد بن عبدالرحمن النشوان لـ (سبق) : "نحمد الله على أن سهل لنا البدء بأعمال هذا المشروع الطيب . وقد وجدنا تفاعلاً كبيرًا ولله الحمد منذ افتتاح المساهمة في بناء هذا المسجد . مما يدل على الخيرية في أبناء هذا الوطن المبارك والمقيمين فيه في ظل رعاية واهتمام من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رعاه الله والقائمين والمهتمين من الجهات المختصة.