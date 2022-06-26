مؤتمر أوقاف الجامعات يوصي بإقرار لائحة موحدة لأوقاف الجامعات ووضع استراتيجية لتحقيق استدامتها المالية

وجاءت توصيات المؤتمر لتواكب تطلعات الجامعات السعودية في تمكين الأوقاف الجامعية من خلال التأكيد على على ضرورة إقرار لائحة موحدة لأوقاف الجامعات، لوضع إطار تنظيمي موحد لها وتعزيز الشخصية الاعتبارية المستقلة، وبما يساهم في تمكينها وحوكمتها، بالإضافة إلى أهمية إصدار أدلة استرشادية موحدة لتأسيس وتشغيل الأوقاف الجامعية إداريًا ونظاميًا واستراتيجيًا، استثماريًا، للمساهمة في نمذجتها وفق نموذج تشغيلي موحد ولتسريع نمو الأوقاف الجامعية الناشئة.