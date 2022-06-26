مؤتمر أوقاف الجامعات يوصي بإقرار لائحة موحدة لأوقاف الجامعات ووضع استراتيجية لتحقيق استدامتها المالية

اختتم مؤتمر أوقاف الجامعات السعودية الذي نظمته الهيئة العامة للأوقاف، أعماله في الرياض، بعد سلسلة من الجلسات والمحاضرات والحلقات النقاشية التي استمرت على مدى يومين، شارك فيها أكثر 35 متحدثًا من قيادات الأوقاف ورؤساء الجامعات وخبراء العمل الوقفي في المملكة.
وجاءت توصيات المؤتمر لتواكب تطلعات الجامعات السعودية في تمكين الأوقاف الجامعية من خلال التأكيد على على ضرورة إقرار لائحة موحدة لأوقاف الجامعات، لوضع إطار تنظيمي موحد لها وتعزيز الشخصية الاعتبارية المستقلة، وبما يساهم في تمكينها وحوكمتها، بالإضافة إلى أهمية إصدار أدلة استرشادية موحدة لتأسيس وتشغيل الأوقاف الجامعية إداريًا ونظاميًا واستراتيجيًا، استثماريًا، للمساهمة في نمذجتها وفق نموذج تشغيلي موحد ولتسريع نمو الأوقاف الجامعية الناشئة.
وحثت التوصيات على دراسة الفرص الاستثمارية الوقفية والتحديات التي تواجه الأوقاف الجامعية في مجال الاستثمار بالشراكة مع وزارة الاستثمار ووزارة التعليم والهيئة العامة للأوقاف، كما حثت على دراسة آلية الاستفادة من الأصول غير الملموسة في الجامعات وتشكيل فريق عمل مشترك من المجلس التنسيقي لأوقاف الجامعات والهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة العامة للأوقاف لدراستها ووضع آلية لتفعيلها.
وأشارت التوصيات إلى أهمية تفعيل دور مراكز البحوث والدراسات القائمة في الجامعات السعودية الحكومية والخاصة في مجال الأبحاث والدراسات للمساهمة في تطوير صناعة الأوقاف وإثراء المحتوى المعرفي في مجال الأوقاف.
ودَعَت التوصيات إلى دراسة آلية استفادة الأوقاف الجامعية من أراضي الجامعات ومعالجة وضع أراضي الجامعات التي أقيمت عليها أوقاف، وتشكيل فريق عمل بين الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للأوقاف والمجلس التنسيقي لأوقاف الجامعات للخروج بحلول تمكينية في هذا المجال بما يساهم في نمو أوقاف الجامعات وزيادة إيراداتها.
وشددت على أهمية تبني الأوقاف الجامعية لوسائل تساهم في تنويع مصادر الدخل لها وتنمية مواردها المالية، ومن ذلك تفعيل برامج "ولاء الخريجين" والطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتحفيزهم لدعم أوقاف الجامعات والاستفادة من منصات التمويل الجماعي والمنتجات المالية المبتكرة.
وأكدت توصيات المؤتمر على ضرورة تعزيز وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في دعم الأوقاف الجامعية من خلال مسؤوليته المجتمعية، وعقد شراكات فاعلة من قبل أوقاف الجامعات مع الشركات والقطاع الخاص في هذا المجال، كما حثت على إطلاق برامج "تأهيل وبناء القدرات البشرية في تخصصات إدارة الأوقاف والاستثمار" بالشراكة بين الجامعات والهيئة العامة للأوقاف وبرنامج تطوير الموارد البشرية (هدف) ومعهد الإدارة العامة.
كما أكدت على حصر العوائق والتحديات التي تواجه أوقاف الجامعات بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف والمجلس التنسيقي لأوقاف الجامعات واقترح آليات لمعالجتها والجهات ذات العلاقة.
وفي ختام التوصيات، أوصى مؤتمر أوقاف الجامعات السعودية بالاستمرار في عقد هذا المؤتمر بشكل دوري وطرح موضوعات تخصصية في كل دورة واستعراض أفضل الممارسات المالية والإقليمية والدولية في مجال الأوقاف الجامعية، كما أوصى بتشكيل فريق من الهيئة العامة للأوقاف والمجلس التنسيقي لأوقاف الجامعات لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات والمبادرات.