مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة يواصل أعماله لليوم الثالث

من جهته أوضح المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح ‏الشمري، أن فعاليات مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة تمتد إلى جميع محافظات المنطقة، من خلال ‏عدد من البرامج التثقيفية التي تقدم لسكان المحافظات، بهدف تعزيز الصحة والوقاية ورفع جودة الحياة، إضافة إلى برنامج خاص بصحة المرأة.