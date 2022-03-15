مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة يواصل أعماله لليوم الثالث
يواصل مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2022 لليوم الثالث على التوالي، برامجه وندواته العلمية في حائل، بحضور عدد من الأطباء والمختصين في المجال الطبي.
ونفذ مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة اليوم الثلاثاء، ندوتين توعويتين في كل من محافظة السليمي بعنوان "النوم بين الصحة والمرض" قدمتها استشارية أمراض الصدر واضطرابات النوم الدكتورة وضحى العتيبي، وكذلك ندوة في محافظة بقعاء بعنوان "كيف تنقص وزنك بلا أدوية أو حمية" قدمها الدكتور عبدالعزيز العثمان رئيس الجمعية السعودية للتغذية السريرية.
من جهته أوضح المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، أن فعاليات مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة تمتد إلى جميع محافظات المنطقة، من خلال عدد من البرامج التثقيفية التي تقدم لسكان المحافظات، بهدف تعزيز الصحة والوقاية ورفع جودة الحياة، إضافة إلى برنامج خاص بصحة المرأة.
وأشار الدكتور فرحان الشمري إلى أن المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة يسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030، ويسهم في التطوير المهني المستمر للرعاية الصحية للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية الداعمة والقادة وواضعي السياسات والباحثين ومنظمات المجتمع المدني والجامعات المهتمة بالأمراض المزمنة من حيث التعليم والتدريب، والبحث والعلاج والوقاية والتفاعل الثقافي والبيئي.