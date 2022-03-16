مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة يواصل أعماله لليوم الرابع

وأشار الدكتور فرحان الشمري إلى أن المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه، وهو مؤتمر طبي معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد 30 ساعة تعليمية، ويشارك فيه عدد من المتحدثين من داخل المملكة ومن خارجها من دول "أمريكا - بريطانيا - الهند - البرازيل"، ويتزامن معه ندوات لتثقيف أفراد المجتمع؛ لتحسين نمط حياة الفرد والمجتمع لكل محافظات حائل الثمانية، بالإضافة إلى عدد من الندوات الخاصة بصحة المرأة، بمشاركة عدد من الطبيبات السعوديات في عدد من التخصصات الصحية بدرجة استشاري، وكذلك استشارية تغذية.