مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة يواصل أعماله لليوم الرابع

يواصل مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2022 لليوم الرابع على التوالي برامجه وندواته العلمية في حائل، بمشاركة 40 متحدثًا من مختلف دول العالم من الأطباء والمختصين في المجال الطبي، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، يصاحبه عدد من الفعاليات الصحية.
ونفّذ مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة، اليوم الأربعاء، ندوتين توعويتين في كل من محافظة الحائط بعنوان "غيّر حياتك بالمشي" قدّمها الدكتور صالح الأنصاري، طبيب الأسرة وأستاذ مساعد المجتمع، وكذلك ندوة في محافظة سميراء بعنوان "هوس الميزان" قدّمتها الدكتورة حصة بنت عبدالله الحسيني استشارية تغذية علاجية.
من جهته، أوضح المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، أن فعاليات مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة تمتد إلى جميع محافظات المنطقة، من خلال عدد من البرامج التثقيفية التي تقدّم لسكان المحافظات؛ بهدف تعزيز الصحة والوقاية، ورفع جودة الحياة، إضافة إلى برنامج خاص بصحة المرأة.
وأشار الدكتور فرحان الشمري إلى أن المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه، وهو مؤتمر طبي معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد 30 ساعة تعليمية، ويشارك فيه عدد من المتحدثين من داخل المملكة ومن خارجها من دول "أمريكا - بريطانيا - الهند - البرازيل"، ويتزامن معه ندوات لتثقيف أفراد المجتمع؛ لتحسين نمط حياة الفرد والمجتمع لكل محافظات حائل الثمانية، بالإضافة إلى عدد من الندوات الخاصة بصحة المرأة، بمشاركة عدد من الطبيبات السعوديات في عدد من التخصصات الصحية بدرجة استشاري، وكذلك استشارية تغذية.
وأضاف الدكتور فرحان الشمري أن "المؤتمر يُسهم في التطوير المهني المستمر للرعاية الصحية للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية الداعمة والقادة وواضعي السياسات والباحثين ومنظمات المجتمع المدني والجامعات المهتمة بالأمراض المزمنة من حيث التعليم والتدريب، والبحث والعلاج والوقاية والتفاعل الثقافي والبيئي".